L’invocazione all’Addolorata, domani campane a festa e drappi bianchi alle finestre

Il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha rivolto un’invocazione oggi davanti all’immagine sacra dell’Addolorata che conclude il sabato santo la processione dei Misteri di Trapani. Questa volta non in piazza ma all’interno della Chiesa del Purgatorio dove i gruppi della processione vengono conservati. Una preghiera dedicata alla maternità della Madre di Gesù e di tutte le donne, madri biologiche o del cuore.

A fine mattinata al vescovo è arrivata la telefonata del cardinale Stanislaw Rylko che era stato in città in occasione della prima “scinnuta” ( l’unica che si è potuta effettuare) intervenendo nell’ambito delle celebrazioni per il quarto centenario dell’affidamento del gruppo “Gesù nell’orto del Getsemani” al ceto degli ortolani.

Il cardinale ha voluto partecipare la sua vicinanza a tutta la comunità …









Leggi la notizia completa