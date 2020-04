Sono frequenti, in questi giorni, le iniziative di aziende e privati che decidono di contribuire attivamente donando aiuti o prestando servizi che si rivelano fondamentali in un periodo di emergenza. Oggi è stato il “turno” di Keidea che ha donato attrezzi e macchinari ai volontari della Croce Rossa di Castelvetrano.

Tali strumenti, tra cui idropulitrici, scale e utensili di vario genere, serviranno a facilitare il lavoro dei volontari della Croce Rossa schierati in prima linea nelle varie iniziative solidali in sostegno della popolazione locale.

L’articolo Keidea in aiuto della Croce Rossa di Castelvetrano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa