Imprese di NCC e associazioni trapanesi aiutano i cittadini bisognosi

Il trasporto pubblico è stato inserito, da sempre, tra le attività essenziali del Governo nazionale, e gli NCC (noleggio con conducente) di Trapani, Erice, Valderice e Paceco sono scesi in campo per mettersi a disposizione di tutta la cittadinanza.

“Innanzitutto abbiamo contattato un gruppo di Valderice che sta producendo, ancor oggi, mascherine in TNT da poter utilizzare per svolgere la nostra professione nella massima sicurezza”, scrivono in una nota il gruppo di impreso di NCC del Trapanese.

“A tal proposito corre l’obbligo ringraziare il sig. Giuseppe Martinico, per la sensibilità mostrata nei confronti della nostra categoria. Inoltre abbiamo sanificato i mezzi come indicato dal decreto, e siamo operativi ogni giorno, a disposizione dell’utenza. Abbiamo raccolto dei fondi, e li abbiamo destinati ad una spesa, per persone e famiglie che stanno vivendo un periodo di disagio a causa del Covid-19″, continua la nota.

