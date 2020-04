I Bersaglieri hanno raccolto 5 mila euro per il Comune di Trapani

In questi giorni determinati da grandi sacrifici per tutta l’Italia, anche il personale del 6° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Aosta”, ha voluto dimostrare la vicinanza alla città di Trapani, della quale è “cittadino onorario”, devolvendo fondi da destinare all’iniziativa dell’amministrazione comunale “Trapani Rete Solidale”, che serviranno a sostenere cittadini privi di reddito e ammortizzatori sociali, soggetti immunodepressi o affetti da gravi patologie, anziani soli, soggetti a rischio e disabili.



Una gara di solidarietà che su base volontaria di ogni bersagliere del 6° Reggimento, ha consentito in 48 ore di raccogliere la cifra di 5.000 euro. Ciò permetterà all’amministrazione comunale, di far fronte alle misure urgenti in tema di fabbisogni alimentari, dispositivi di protezione individuale e per il contrasto alla povertà educativa della popolazione meno abbiente della città di Trapani.



…









Leggi la notizia completa