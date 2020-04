Erice, aumentano i controlli sulle strade per Pasqua

Il Viminale, con una nuova circolare, ha annunciato maggiori controlli sul territorio in occasione delle ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico sull’intera rete viaria nazionale, soprattutto in direzione di località a forte richiamo turistico.

Proprio per questo, è stato predisposto un piano di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti. Anche ad Erice saranno attivati dei presidi e posti di blocco in diverse zone della città.

Il Comune di Erice ha invitato dunque i cittadini a rispettare con senso di responsabilità le misure di contenimento previste dal Governo.









