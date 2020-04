Emergenza Coronavirus, Ingargiola (UNPI Sicilia): “Creare nuovo modello di relazioni sociali e del lavoro”

In questo delicato momento a causa dell’emergenza Coronavirus che attanaglia, da nord a sud, l’Italia, l’Unione Nazionale Professionisti Italiani (UNPI), federata di CIFA (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome), intende rappresentare la propria vicinanza a tutte le categorie produttive del Paese, ed in particolare a tutti professionisti che stanno vivendo un periodo non certamente facile a seguito dalle stringenti, seppur giuste, disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di prevenire ulteriori contagi da Covid-19.

“In qualità di presidente di UNPI Sicilia e delegato provinciale di CIFA – ha dichiarato il dott. Gaspare Ingargiola- faccio un plauso all’attività promossa dal Presidente nazionale CIFA, Andrea Cafà, che proprio in questi giorni ha rilanciato al Governo Conte l’idea di creare un ‘ammortizzatore sociale unico’, di facile e immediata erogazione, che liberi aziende e professionisti da …









Leggi la notizia completa