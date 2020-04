Covid-19: a Castelvetrano opere d’arte all’asta per produrre mascherine e visori sanitari

L’associazione Senzanome chiede agli artisti di Castelvetrano di realizzare o mettere le propre opere d’arte all’asta per poter produrre mascherine e visori da donare ai sanitari della provincia di Trapani. Ecco l’appello dei volontari di “Senzanome”:

“Al picco del momento terribile che collettivamente stiamo vivendo, come Associazione Senzanome riscontriamo costantemente incredibile generosità e spirito di collaborazione da parte della nostra comunità, ed è solo grazie a questi valori che abbiamo modo di continuare a produrre dispositivi di protezione individuale per operatori sanitari e volontari della Valle del Belice e, come da commesse recenti, della provincia tutta.

Grazie alle vostre donazioni cerchiamo giornalmente di soddisfare lacune incolmabili e richieste enormi da parte di soggetti sempre più numerosi e allo stremo, ma le risorse che abbiamo a disposizione rimangono limitate, e quello che raccogliamo viene esaurito immediatamente per l’acquisto di equipaggiamento e materiali.

Siamo arrivati …









