Coronavirus, torna a salire la curva dei contagi in Italia. Crescono anche le vittime 619

Tornano ad essere dati negativi quelli che oggi ha comunicato la Protezione Civile riguardo all’andamento del Coronavirus in Italia.

Torna infatti a risalire la curva del contagio. Rispetto a ieri si registrano 1996 nuovi contagi. Venerdì l’aumento era stato di 1396. E’ dunque una curva epidemica che non è pienamente in discesa. Dopo la decrescita degli ultimi giorni torna a cambiare il suo trend, segno che ancora non bisogna mollare minimamente. Complessivamente sono 100.269 i positivi.

Purtroppo è negativo anche il dato delle vittime, oggi 619 mentre ieri erano state 570. In totale in Italia dall’inizio dell’epidemia sono morte 19.468 persone.

Per quel che riguarda le persone guarite, sono in totale 32.534 con un aumento di 2.079 più di ieri e i 1.985 di venerdì. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – tra morti, ammalati e guariti – è di 152.271, e la crescita rispetto a ieri è di 4.694.

Scendono ancora per l'ottavo giorno









