Coronavirus, svolta in Cina. Stop al consumo di cane e gatti

Il coronavirus blocca il consumo di cani e gatti in Cina. Non sarà più permesso mangiare animali domestici.

Per la prima volta escono dall’elenco ufficiale di quelli che possono essere macellati e consumati, in cui restano 18 specie più tradizionali tra suini, bovini, ovini, pollame e cammelli. La svolta arriva dopo mesi di polemiche, in tutto il mondo, che hanno fatto seguito alla diffusione della pandemia Covid 19.

Il testo, diffuso mercoledì dal ministero dell’Agricoltura e degli Affari rurali, è nella sua fase di “consultazione aperta” al pubblico per suggerimenti e migliorie, ma già rappresenta una svolta maturata sull’onda della pandemia del Covid 19 e in forza del peso che gli animali da compagnia hanno guadagnato nella società, capaci di generare un giro d’affari annuo stimato tra i 20 e i 30 miliardi di dollari.

A febbraio, il Comitato permanente dell’assemblea legislativa adottò il bando d’urgenza …









Leggi la notizia completa