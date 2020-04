Coronavirus, sequestrato un capannone di vendita di ortorutta. Venti persone sanzionate

Il mercato ortofrutticolo è chiuso dalle misure di contenimento del Covid-19, ma nel quartiere Zisa di Palermo, una ditta all’interno di un capannone di mille metri quadri continua la sua attività di vendita abusiva all’ingrosso di frutta e verdura.

I Finanzieri del Comando provinciale hanno trovato venti persone mentre caricavano cassette di prodotti ortofrutticoli senza alcuna autorizzazione comunale né tantomeno sanitaria.

Oltre al sequestro del magazzino, i militari hnno sanzionato, il titolare della ditta, gli operatori e i clientii per violazione delle norme anticironavirus. Qui i dettagli nel comunicato delle Fiamme Gialle:

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e a garantire la sicurezza dei prodotti commercializzati in questa fase emergenziale, hanno scoperto e sequestrato un capannone di mille …









Leggi la notizia completa