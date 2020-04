Coronavirus, Regione siciliana, piano da 1,5 miliardi per famiglie e imprese. Ecco i particolari

La Regione siciliana vara un piano da un miliardo e mezzo di fondi europei da destinare all’emergenza economica provocata dal coronavirus. Il testo, inserito nella prossima Finanziaria e approvato dalla giunta regionale, prevede aiuti alle famiglie in difficoltà, alle imprese, alle partite Iva, ai professionisti e agli ambulanti.

Ecco le principali misure del Piano:

Aiuti alle famiglie in difficoltà: buoni spesa e prestiti. Ci sono 250 milioni di buoni spesa indirizzati ”ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito né altra forma di assistenza”, più altri bonus per le fasce deboli. Inoltre, 300 milioni di contributi comunitari verranno destinati a finanziare mini-prestiti per i consumi alle famiglie che sono in difficoltà. A gestirli sarà l’Irfis. Si tratta di prestiti di massimo 5 mila euro che possono ricevere ”i residenti in Sicilia …









