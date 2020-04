Coronavirus, più guariti in Sicilia e nel Trapanese. Controlli a tappeto a Pasqua

Tutto chiuso, tutti a casa almeno fino al 3 Maggio. Anche in Sicilia e in provincia di Trapani. E durante le festività pasquali aumentano i controlli nelle città.

Non si abbassa la guardia, non si arretra di un centimetro. E’ questa l’intenzione di forze dell’ordine e delle istituzioni locali che hanno messo in campo un piano di controllo del territorio siciliano per le giornate di domani, Pasqua, e lunedì di Pasquetta. L’obiettivo è continuare sulla linea del distanziamento sociale per contenere ancora di più la diffusione del Coronavirus. Controlli serrati quindi nelle zone balneari, divieto di andare nelle seconde case, divieto di organizzare grigliate con altre persone e generare assembramenti. Occhi puntati anche sui terrazzi dei condomini, in questo senso verranno fatti dei controlli per reprimere eventuali barbecue condominiali. E per questo potrebbero anche essere utilizzati i droni. …









Leggi la notizia completa