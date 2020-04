Coronavirus, Palermo: Maria Eleonora, trasferiti 14 pazienti e 3 operatori contagiati

Relativamente ai casi di Coronavirus, la Direzione di Maria Eleonora Hospital di Palermo rende noto lo stato attuale complessivo di pazienti e operatori:

· 14 pazienti positivi sono stati trasferiti ieri verso centri Covid.

· 3 operatori sanitari, che sono risultati positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare (già dal 7 aprile), sono stati trasferiti all’Hotel San Paolo.

Attualmente non sono più presenti in struttura pazienti o operatori positivi ai tamponi effettuati e di cui sono pervenuti i risultati.

· 14 pazienti negativi sono stati dimessi con indicazione all’isolamento domiciliare

· All’interno della struttura ad oggi permangono 25 pazienti: 18 ricoverati, il cui risultato del tampone è negativo, degenti in aree già sottoposte a controllo e sanificazione e 7 ricoverati in attesa dei risultati dei tamponi effettuati già posti a suo tempo in area isolata. Questi ultimi, qualora risultassero negativi, saranno anch’essi dimessi.

Gli operatori sanitari









