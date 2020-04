Coronavirus, Palermo: i contagiati alla Villa Maria Eleonora salgono a 22

Salgono a 22 i contagiati alla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo. Se ieri mattina risultavano positivi 14 degenti, tre operatori sanitari e l’anziana dalla quale pare che abbia avuto origine tutto, già trasferita il 7 aprile in gravi condizioni all’ospedale di Partinico, in serata la Regione ha ritoccato in rialzo il numero totale dei soggetti infettati dal virus.

Sono stati controllati 146 tamponi. Ne mancano ancora un centinaio. Sono dati forniti dalla Regione.

Di questi 54 pazienti e 150 tra fornitori e personale sanitario. In questa prima fase da controllare saranno circa 350 persone considerando anche i parenti dei pazienti che sono venuti a contatto all’interno della clinica.

«Al momento l’intera struttura rimane in quarantena preventiva – spiegano dalla direzione dell’ospedale – in attesa dei referti ufficiali». Lo scorso 30 marzo l’ospedale si era reso disponibile a svolgere attività di cardiochirurgia e chirurgia vascolare …









Leggi la notizia completa