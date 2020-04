Coronavirus, muore commercialista di Castelvetrano

La provincia di Trapani conta un’altra vittima da coronavirus. E anche questa volta è una persona di origini siciliane ma residente al Nord. Questa volta, però, non si tratta di un medico, come nella maggioranza dei casi precedenti, ma di un commercialista, di Castelvetrano.

E’ morto infatti a Cinisello Balsamo, Rosario Di Bella. Era ricoverato da giorni in terapia intensiva. Aveva 87 anni. Grave anche la moglie, Diana Salerno, di Mazara, 80 anni. Lascia cinque figli, tre impegnati con lui nello studio di commercialista, una, la maggiore, rimasta a Castelvetrano.

A Castelvetrano Di Bella tornava spesso, per le vacanze, e manteneva affetti e amicizie.

Secondo il Giornale di Sicilia ,Di Bella, prima di morire, ha chiesto all’infermiera che lo accudiva di concentrarsi sui pazienti più giovani: «Non spendete il vostro tempo per me che sono anziano, pensate ai giovani, io ormai vado per …









