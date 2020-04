Coronavirus, la Regione offre notti gratis in albergo per rilanciare il turismo in Sicilia

L’assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina, ha annunciato al programma “Centocittà”, su Rai Radio 1, alcune delle misure intraprese per il settore turistico e alberghiero gravemente colpito dalla crisi generata dal coronavirus.

«Abbiamo deciso di mettere in campo liquidità. Il turismo non ha bisogno di indebitarsi ulteriormente ma di risorse che non siano a pioggia e distribuite con il giusto raziocinio. In campo promozionale, per esempio, l’idea è di acquistare da loro servizi che metteremo a disposizione dei turisti per poter venire a prezzi speciali e con sconti in Sicilia. Stiamo studiando, ad esempio, la possibilità di avere due notti a condizione che se ne prenotino tre nello stesso albergo».

Notte aggiuntive gratis in albergo a spese della Regione siciliana per quei turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze nell’Isola. «Vogliamo dare la possibilità agli …









