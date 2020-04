Coronavirus, in Sicilia scoppia la rivolta delle cassate

In Sicilia la rivolta delle cassate rischia di rompere l’unità nella lotta al Coronavirus.

Fino a questo momento c’è stata, come dicevamo, unità d’intenti nella battaglia contro l’epidemia. Tutti d’accordo con il Governo Musumeci come con il Governo nazionale, per la chiusura di scuole, negozi, fabbriche, ristoranti, bar e pizzerie ma ora il “no alla cassata a domicilio” del presidente Musumeci rischia di far saltare quello che è l’equilibrio politico e sociale con il quale si sta affrontando l’emergenza Covid-19.

Fino adesso tutto è filato liscio, tranne qualche leggero mugugno quando Musumeci ha invocato pieni poteri per affrontare l’emergenza o qualche piccola protesta quando era ormai chiaro che sarebbe saltata la tradizionale scampagnata e arrustuta di Pasquetta, ma l’ordinanza di mercoledì scorso, che conferma la chiusura di bar, pasticcerie e ristoranti e vieta di conseguenza anche le consegne a domicilio, non è andata proprio giù …









