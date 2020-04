Coronavirus, giù i contagi in Italia ma non è il momento di riaprire. I morti sono 18849

Sono numeri che confermano la discesa della curva epidemica, iniziata una settimana fa, quelli comunicati ieri dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Ma sono numeri che non permettono ancora il ritorno alla normalità. E’ per questo che il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha prorogato le misure restrittive per il contenimento del Coronavirus fino al 3 maggio.

CONTE – “Proroghiamo le misure restrittive, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità ma ripartire: dipenderà dai nostri sforzi”. “Se cediamo adesso c’è il rischio di ripartire daccapo. E’ necessario tenere alta attenzione anche a Pasqua”, ha spiegato il premier. “Il lavoro per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servirà un programma articolato e organico su due …









