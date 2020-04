Coronavirus, è crisi in Sicilia per i comparti agricoltura e pesca

Agricoltura, agroalimentare, pesca e agriturismo sono in crisi lo ha confermato il Governo Musumeci che ha detto che il canale Horeca, tra hotel, ristoranti e catering e mense scolastiche e universitarie è crollato con la chusura dovuta ad agriturismi, enoturismi, mercati storici e rionali, nonché di quelli dell’agricoltore e del pescatore.

Bloccata anche la filiera alimentare, ma anche il ridotto funzionamento dei servizi di logistica, soprattutto internazionali, che ha già messo in difficoltà le imprese.

Il florovivaismo ha registrato il crollo totale delle commesse e del fatturato, anche a causa della chiusura di negozi e mercati e della sospensione delle cerimonie civili e religiose. «Con questo atto – ha affermato l’assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera – intendiamo manifestare, chiaramente, dinanzi a quale catastrofe di carattere economico ed occupazionale ci troviamo e chiedere un’immediata accelerazione dei provvedimenti a sostegno dei settori duramente colpiti. Occorre limitare, con tempestivit& …









