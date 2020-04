Coronavirus, altri quattro casi a Valderice. Il totale sale a dodici

Aumenta la diffusione del Coronavirus a Valderice. Nel piccolo Comune alle pendici del Monte Erice ci sono stati altri quattro casi positivi nelle ultime ore, portando il totale a dodici.

Il totale dei contagiati in provincia di Trapani, pertanto, oggi dovrebbe aggirarsi intorno alle 104 unità, sempre che non emergano altri casi nel resto della provincia. In verità, la situazione, come nel resto della Sicilia, sembra abbastanza tranquilla, e ieri a Marsala ci sono state le prime dimissioni di pazienti ricoverati.

A Valderice, intanto, non si fermano le polemiche per la vicenda raccontata da Tp24 e che potete leggere cliccando qui: il medico che, in attesa del tampone (poi riscontrato positivamente) è andato a fare la spesa…











