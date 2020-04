Coronavirus, Alcamo: fuori pericolo il funzionario dell’Asp ed ex deputato Regina

Fuori pericolo uno dei primi casi positivi al coronavirus in provincia di Trapani, l’ex deputato regionale e funzionario dell’Asp Franco Regina.vE’ ancora ricoverato a Trapani, ma in via di dimissioni. I familiari sono risultati negativi al tampone. 56 anni, Regina è stato deputato regionale dell’Udc. Quando si è scoperto che era positivo al coronavirus ci sono state diverse polemiche, perchè in molti sostenevano di aver avuto contatti con lui, ma la figlia è intervenuta per dire che invece Regina si era messo in isolamento da giorni, appena aveva accusato i sintomi.

“Ho iniziato ad accusare disturbi nei primi giorni di marzo- racconta Franco Regina al Giornale di Sicilia -. Sono stato ricoverato all’ospedale di Trapani il 10 marzo nel reparto Covid 19 del Sant’Antonio Abate e precisamente in rianimazione da dove sono uscito il primo aprile. Non so dove ho potuto contrarre il e auguro a …









Leggi la notizia completa