Coronavirus, 60enne di Monza si abbronza in spiaggia a Santa Margherita Ligure

“Non riesco a stare senza prendere la tintarella. Lo so che non posso farlo, ma pagherò la multa”.

Questa è la spavalda giustificazione che una monzese di 60 anni ha dato ai carabinieri che l’hanno trovata sulla spiaggia di Santa Margherita Ligure, durante i controlli per il ponte pasquale. La sessantenne – riporta Telenord – ha raggiunto la sua seconda casa, incurante dei divieti e delle restrizioni per fronteggiare il Coronavirus.

Accertamenti sono in corso per capire come la donna sia arrivata nel Tigullio e quando. Nella giornata di ieri sono state 4243 le persone controllate e 175 quelle multate dai carabinieri, polizia, guardia di finanza, polstrada, e polizia municipale. Controlli serrati e a tappeto che hanno visto l’uso anche dell’elicottero dell’arma per monitorare appunto spiagge e prati alla ricerca di trasgressori.









Leggi la notizia completa