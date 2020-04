Campobello.  Ieri la signora Antonia Accardi ha raggiunto il traguardo dei 100 anni

Giovane sposa, negli anni della seconda guerra, appartiene a quella generazione che ha dovuto compiere uno sforzo notevole, nel tempo, per creare la propria famiglia e credere alla costruzione di una società nuova che usciva dall’immane catastrofe antropologica del secondo conflitto mondiale. Donna di nobile animo sorregge, insieme allo sposo, Nicolò Patti, la sua casa. Dal loro matrimonio nascono Vincenzo Patti nel ’40 e Vincenza nel ’44. Non mancano momenti difficili soprattutto nel momento in cui lo sposo è sotto le armi. Ma il sogno di continuare e di costruire un futuro per i figli permette di superare ogni difficoltà. Arriveranno anni migliori. Oggi, i figli che se ne prendono cura ringraziano nipoti amici e parenti per le numerose attestazioni di affetto rivolte ad Antonia, pur nella impossibilità di essere assieme.









Leggi la notizia completa