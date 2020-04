Aggiornamenti coronavirus: Salemi 23, Alcamo 21,Trapani 13, Valderice 12, Marsala 9

Secondo l’Asp di Trapani sono 107 i contagiati in provincia. La classifica è sempre guidata da Salemi, incalzata da Alcamo, mentre l’incremento maggiore l’ha avuto Valderice. Marsala meno di 10 casi, ed è la città più grande della provincia.

Ecco la loro distribuzione nelle città: Alcamo21; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 12; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 13; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1

I ricoverati sono 14. Di questi, 8 sono a Trapani nel reparto Covid, e 6 sono a Marsala, due nel reparto Covid, due in terapia sub intensiva, e due in terapia intensiva.

Il dato relativo ai ricoveri tiene conto delle dimissioni avvenute oggi, 11 Aprile. Oggi sono state dimesse ben 7 persone. Un uomo di 53 anni di Salemi che era ricoverato a Marsala. Una donna di 83 anni di Paceco che era ricoverata a Trapani, e una persona che era a casa. I dimessi dall’ospedale sono tutti …









Leggi la notizia completa