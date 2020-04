VIDEO – Discesa della croce e processione del Cristo morto e dell’ Addolorata

La ricorrenza del Venerdì Santo a Castelvetrano è degna di considerazione, nei secoli mantiene una forte componente spettacolare a carattere penitenziale, ed è arricchita da altre particolarità, come la discesa del Cristo morto dalla croce del Calvario e il trasporto funebre della bara seguita dal venerato simulacro della Madonna Addolorata, fino alla Chiesa Madre, dove avviene l’unzione della statua di Gesù morente e la successiva deposizione nell’antica cripta seicentesca della confraternita.

Questi riti risalgono con buona approssimazione alla metà del 1600, retaggio della dominazione spagnola nella città aragonese, e sono curati dall’antica confraternita di Santa Maria del Pianto e Sette Dolori.

come vi avevamo preannunciato ecco la prima delle sorprese che abbiamo deciso di fare ai nostri lettori.

Pubblichiamo di seguito il video realizzato lo scorso anno da Nino Centonze, che ringraziamo per la disponibilità









Leggi la notizia completa