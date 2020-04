Valderice, un nuovo caso di Covid- 19 e due persone guarite

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, attraverso un post sul suo profilo Facebook ha aggiornato la cittadinanza riguardo la situazione contagi nel suo territorio comunicando un nuovo caso di positività ma anche la guarigione di due concittadini.

“In queste ultime ore – si legge- abbiamo registrato un nuovo caso positivo, ma contemporaneamente sono felice di comunicare che 2 nostri concittadini sono completamente guariti.I prossimi giorni saranno davvero determinanti per contenere il contagio del virus, voglio ribadire che in vista delle festività Pasquali è necessario ancora rimanere a casa.Dobbiamo fare qualche sacrificio ulteriore, per il bene della salute di tutti noi.In questi giorni– prosegue Stabile- saranno comunque incrementati ancora di più, i controlli a Valderice, da parte dei Carabinieri e dalla Polizia Municipale. Non dobbiamo mollare proprio adesso, mi appello al vostro senso del dovere e di appartenenza a questa splendida comunità.Soltanto …









Leggi la notizia completa