Trapani, un concorso per il logo di Europeade 2021

L’Amministrazione comunale di Trapani, in occasione dell’evento EUROPEADE che si svolgerà nella città di Trapani dal 14 al 18 Luglio 2021, intende acquisire le proposte progettuali concernenti l’ideazione e la progettazione grafica di un logo identificativo da utilizzare quale simbolo distintivo dell’evento Europeade 2021.

Per il raggiungimento di tale finalità è stato indetto un apposito avviso pubblico. L’avviso è finalizzato alla ideazione, progettazione e realizzazione di un logo identificativo che potrà essere utilizzato per contraddistinguere tutta il materiale pubblicitario, cartaceo e digitale, per la promozione dell’evento “Europeade 2021”, al fine di sviluppare una linea grafica coordinata che dovrà contrassegnare tutta la comunicazione legata alle esigenze della manifestazione. Il logo costituirà l’immagine guida dell’evento, sarà inserito in tutti i materiali di comunicazione e dovrà esprimere e sintetizzare i valori …









