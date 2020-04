Trapani, Rione Palme, violenta lite tra vicini di casa. Esplosi anche colpi di pistola

Sarebbe stata una lite fra vicini di casa a provocare l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Il fatto di cronaca è avvenuto ieri pomeriggio in via Pietro Mascagni nel rione Palme a Trapani

Il tutto sarebbe scaturito da un’aggressione verbale fra due uomini. Poi dalle offese reciproche la questione si è aggravata quando uno dei uomini avrebbe estratto una pistola e sparato dei colpi ma non ferito nessuno in quanto si trattava di una cosidetta “scacciacani”, un’arma a salve.

L’epilogo. L’uomo con la “scacciacani” avrebbe anche provato ad investire cpn la propria il suo vicino di casa il quale però è riuscito a raggiungere la Stazione dei Carabinieri di Borgo Annunziata per chiedere aiuto e denunciare l’accaduto. Cosicché il presunto aggressore è stato fermato.









Leggi la notizia completa