Trapani, l’Unione Madre Pietà dei Massari dona materiale sanitario a medici e infermieri

Un altro gesto di solidarietà, a Trapani, nei confronti di medici e infermieri che lottano contro il coronavirus.

L’associazione Unione Madre Pietà dei Massari ha donato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di Trapani materiale sanitario, con “l’augurio sincero – dice il capo console Salvatore Lombardo – che possa essere d’aiuto nella lotta quotidiana a questo terribile mostro invisibile che sta tentando di divorare il nostro mondo”.

Le risorse investite per l’acquisto del materiale provengono da fonti interne alla medesima Associazione e dai contributi dei cittadini devoti e sensibili che da sempre la sostengono.

“Siamo stati mossi a tale gesto – afferma Lombardo – per il naturale desiderio di dimostrarci vicini ai concittadini che si battono ogni giorno per salvare la vita altrui, per la voglia di poter fare la nostra piccola parte donando loro qualcosa che potrebbe aiutarli a salvare …









