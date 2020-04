Trapani, Gianluca Vitagliano: “Per ora l’obiettivo primario è la salute, no a mare e gite”

Colonnello Gianluca Vitagliano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani. In questi giorni di emergenza dovuta al Coronavirus state dando prova della vostra versatilità. Avete portato e state portando, dopo un accordo con Poste Italiane, la pensione a casa dei cittadini anziani e in difficoltà. Un bellissimo gesto quello dell’Arma.

Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i carabinieri. Sono contento, perché il portare le pensioni alle persone anziane si inquadra in una attività più ampia. Qualche giorno fa abbiamo anche aiutato le suore a Mazara del Vallo per portare la spesa a chi era in difficoltà. E’ pero nella natura del servizio dei Carabinieri, non essere soltanto una forza repressiva ma essere una forza di assistenza e vicinanza, integrata con le popolazioni dei Comuni dove noi facciamo servizio.

Comandante Vitagliano, riguardo alla condizione delle donne che in questi giorni di …









