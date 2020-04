Sicilia, le misure a sostegno di Musica, Teatro e Danza

L’Assessore regionale Manlio Messina ha convocato sabato 4 aprile in video conferenza i rappresentanti dello Spettacolo dal vivo in Sicilia, a seguito dell’appello firmato da quasi 100 enti e associazioni del mondo del Teatro, Musica e Danza.



I delegati presenti all’incontro erano Gigi Spedale e Silvio Parito per Rete Latitudini,Vito Meccio e Gianni Nanfa per FederTeatri, Biagio Guerrera per le Associazioni musicali, Orazio Torrisi e Luca Mazzone per i Centri di produzione teatrale, Roberto Zappalà e Maria Inguscio per i Centri di produzione di Danza, Giovanna Velardi per gli Organismi di produzione Danza.



Per la Regione erano presenti anche i massimi dirigenti dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, Lucia Di Fatta, Marida Di Ferro, Marcello Giacone, Raoul Russo, Bernardo Campo, Rosalia Pipia.



Sono state esposte e vagliate le proposte di misure eccezionali richieste dalle imprese dello Spettacolo, …









