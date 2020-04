Sicilia, incubo coronavirus in una casa di riposo: tutti contagiati

Il coronavirus, ormai, si sta caratterizzando per la particolarità con cui colpisce gli ospiti delle case di riposo, a causa della debolezza degli anziani, e della loro vicinanza in luoghi stretti.

E così, adesso c’è un nuovo allarme in Sicilia, con una casa di riposo che è un nuovo focolaio.

L’80% dei tamponi effettuati all’interno di una casa di riposo per anziani a San Giovanni La Punta sono risultati positivi al Covid-19. Venti persone, tra anziani e dipendenti della struttura privata, sono stati contagiati dal coronavirus. Solo due persone sarebbero risultate negative.

Il 28 marzo scorso, una 80enne, ricoverata in questa casa di riposo per anziani, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove poi è deceduta. Dopo la sua morte, è arrivato l’esito del tampone: positivo. Nei giorni successi, altre tre nonnine puntesi sono state trasportate in ospedale con i …









