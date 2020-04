Sicilia, europarlamentare leghista suona il clacson “contro l’Europa”. Ecco com’è finita

In Sicilia l’europarlamentare leghista Francesca Donato ha organizzato una sorta di “flash mob” (non molto riuscito, in verità) in cui si è messa a urlare da sola in macchina e a suonare il clacson per protestare contro l’Europa e il Mes.

E’ stata fermata dalla polizia. In diretta.

L’eurodeputata della Lega Francesca Donato questa mattina, con tanto di post su Facebook, ha annunciato una protesta “clamorosa” a Mondello, nella borgata marinara di Palermo: “Suonerò il clacson della mia macchina per protesta contro il via libera al Mes da parte del ministro Gualtieri”. Detto fatto, ha iniziato così una diretta sui social suonando il clacson. Ma dopo pochi minuti interviene la polizia e un agente avvicinandosi le dice: “Ha finito di suonare?”. E Lei: “Scusate, devo interrompere la diretta”. La “clamorosa” protesta è durata quindi pochi …









