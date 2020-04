Sicilia, coronavirus: la situazione al Maria Eleonora. I positivi sono 13

Coronavirus, aggiornamenti sulla situazione al Maria Eleonora Hospital di Palermo: sono stati eseguiti accertamenti su tutto il personale in servizio e al proprio domicilio – a scopo precauzionale – e sui pazienti per un totale di circa 200 tamponi.

I risultati dei tamponi pervenuti ad oggi sono 80 e attualmente in struttura ci sono 13 pazienti positivi a Covid-19 isolati in apposito reparto, su un totale di 54 ricoverati, oltre a un operatore sanitario già in isolamento domiciliare.

Al momento l’intera struttura rimane in quarantena preventiva in attesa dei referti ufficiali. Al suo interno si trovano attualmente 19 tra personale sanitario e medici, oltre a 8 dipendenti di gestione organizzativa, e tutti rimarranno all’interno della struttura fino all’esito dei tamponi.

La Direzione rende noto di essere in attesa delle indicazioni che saranno comunicate dal Dipartimento dell’ ASP.









