“Quanto sarebbe stata bella la Colombaia di Trapani illuminata col Tricolore”

La Colombaia di Trapani illuminata con la bandiera tricolore italiana. Sarebbe stata una bella cosa, in un momento drammatico come questo, come ha suggerito l’associazione Salviamo La Colombaia presieduta da Luigi Bruno.

Ma la Colombaia resta al buio, e per cercare di riparare simbolicamente alla dimenticanza di chi doveva pensarci, l’associazione l’ha “illuminata” virtualmente.

“In un momento triste come quello attuale mentre tanti problemi attanagliano la nostra vita quotidiana e senza volere assumere particolari atteggiamenti, né inutili critiche, ritenevamo fosse particolarmente stimolante illuminare un nostro monumento storico con i colori della nostra bandiera, così come è stato fatto in altre città nazionali e del territorio”, scrive Luigi Bruno.

“Non abbiamo richiesto questa attestazione di appartenenza, di affetto e di sensibilizzazione da parte di chi avrebbe potuto farlo perché il nostro senso civico ed il nostro dovere ed il nostro orgoglio …









Leggi la notizia completa