Petrosino, domani fiori freschi per ogni defunto al cimitero

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale grazie alla donazione della cooperativa “Il Contadino”

Il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, stamattina si è recato al Cimitero comunale per deporre una corona di fiori. Inoltre, domani su iniziativa dell’amministrazione comunale, grazie alla donazione della cooperativa “Il Contadino”, verranno deposti fuori freschi in ogni tomba.

Il Primo cittadino dichiara: “In questo mesto Venerdì Santo ho voluto portare una corona di fiori a tutti i nostri cari defunti. L’ho fatto in nome e per conto di ognuno di voi, cari cittadini di Petrosino, visto che non potete andare al cimitero perché è stato chiuso al pubblico per precise disposizioni governative. Inoltre, ho preso contatti con la cooperativa “Il Contadino” che raccoglie tutti i floricoltori che in questo momento stanno mandando i loro fiori al macero. Una situazione terribile quella che …









