Pescatori e Guardia costiera donano 700 kg di prodotto ittico

Questa mattina si è svolta l’iniziativa, promossa dalla direzione marittima di Palermo e dagli uffici della Capitaneria di porto di Trapani, condivisa da pescatori e aziende locali, che ha visto la consegna di circa 700 kg. di prodotto ittico a famiglie bisognose. in particolare, i militari della guardia costiera di Trapani, in collaborazione con la locale marineria, hanno consegnato circa 300 kg. di prodotti ittici freschi a 6 parrocchie della diocesi di trapani oltre che a 40 famiglie che versano in condizioni di indigenza in questo particolare momento di emergenza da covid-19, allo scopo di alleviare, per quanto possibile, le attuali condizioni di disagio.

La consegna del pescato è stata effettuata dai militari della guardia costiera direttamente nelle abitazioni di 40 famiglie bisognose indicate dai servizi sociali del comune di Trapani e presso le parrocchie della locale diocesi, che provvederanno, a loro volta, a distribuire i prodottI ittici nelle mense comuni ed …









