Pasqua, la Polizia di Stato intensificherà controlli e posti di blocco

La Polizia Stradale ha in previsione di organizzare più posti di controllo lungo le autostrade, ma anche sulle strade provinciali che portano al mare, alle case di campagna e alle aree attrezzate.

Per il weekend di Pasqua, infatti, sarà ancora più alta l’attenzione della Polizia Stradale e i controlli più capillari e severi per evitare che le uscite superflue possano vanificare i sacrifici fatti fino ad oggi.

La paura principale è che in vista del ponte di Pasqua, grazie anche al clima primaverile, le persone potrebbero uscire per recarsi al mare o per organizzare momenti di aggregazione con tutti quei legami che ormai da un po’ di tempo non vedono più. In ragione di ciò la Stradale della Provincia di Trapani prevede più controlli lungo le autostrade, ma anche controlli mirati in quelle arterie normalmente frequentate in questo periodo dell& …









