“Noi fisioterapisti in prima linea ma nell’ombra…”

Gentile Redazione, da Vostro assiduo e quotidiano lettore, vorrei segnalare quanto segue, come personale ma sicuramente condivisa osservazione di categoria.

Dall’inizio della pandemia nei media non se ne parla ma…

Vorrei, in un periodo oscuro come quello attualmente in atto, che venisse ricordata la mia categoria di operatori sanitari: quella dei fisioterapisti.

Perché se è vero che medici ed infermieri sono in prima linea sotto i riflettori, va anche ricordato che i fisioterapisti lo sono altrettanto ma nell’ombra, almeno mediatica.

Perché noi non abbiamo mai smesso un solo giorno di portare sostegno e non solo fisico, con le nostre competenze insieme alla passione, ai nostri assistiti/pazienti/utenti, negli ospedali come ancora al domicilio, a contatto con realtà di coloro i quali molto spesso non hanno possibilità di scelta.

E questo avviene adesso, anche ella nostra realtà locale Marsalese.

Noi che lasciamo le nostre …









