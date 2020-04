Marsala, Pasquetta. Controlli anche in centro, occhio alle arrostite… sul terrazzo

Controlli anche in centro per la Pasquetta a Marsala, e non solo.

L’obiettivo è quello di evitare assembramenti e violazioni delle stringenti regole contro l’epidemia da coronavirus.

Purtroppo, c’è bel tempo, la tentazione della scampagnata è forte, ed è per questo che ci saranno controlli serrati e posti di blocco nelle strade che portano ai lidi o in campagna. Ma non finisce qui. Perché c’è anche chi si sta attrezzando per organizzare barbecue o arrostite “condominiali” in terrazzo, sui tetti dei palazzi, nelle zone del centro. Un modo come un altro per aggirare il divieto. E’ per questo che, pertanto, i controlli, con l’ausilio di droni, saranno fatti anche nelle zone del centro.

Ricordiamo che a Pasqua e Pasquetta i supermercati saranno tutti chiusi, gli spostamenti severamente vietati.









