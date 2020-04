Marsala, l’emozione del Venerdì Santo su Tp24 e Rmc101

Nemmeno oggi, la giornata di Venerdì Santo, Tp24 e Rmc101 vogliono lasciare vuote le ore di tutte le persone che con fede e senso di comunità ogni anno si stringono attorno alla statua della Madonna Addolarata che piange la morte di suo figlio, Gesù Cristo.

Sempre alle 15, sulle nostre pagine facebook – TP24, il direttore in diretta e RMC 101 – e sul canale 612 del digitale terrestre, manderemo in streaming la ripresa della processione dell’anno scorso.

Anche stavolta il progetto si realizza grazie ad Ezio Gerardi, ai suoi amici e a tutto lo staff che anima le pagine Facebook “Settimana santa a Marsala” e “Quelli che amano la processione del giovedì santo”, che trasmetteranno l’evento in contemporanea.









