L’associazione Esserci dona centinaia di colombe pasquali alla Croce Rossa per i bisognosi

In un momento di gravissima difficoltà dovuta alla pandemia la voglia di aiutare il nostro prossimo è senz’altro un elemento positivo da registrare. È un piccolo gesto di solidarietà, quello di ESSERCI, che vuole semplicemente contribuire a rendere più dolce la tavola di Pasqua, a chi è più in difficoltà nella nostra città. La vicepresidente Dora Parigi nella giornata di ieri ha pertanto a nome di tutta l’associazione, consegnato nelle mani dei volontari della Croce Rossa di Castelvetrano, delle colombe da sempre segno di vita e di pace. La speranza è che la solidarietà di cui si ha sempre bisogno, superato il coranavirus resti come modo di essere di ognuno di noi e ci permetta di guardare gli altri con occhi diversi da prima. ESSERCI augura a tutti una buona Pasqua diversa sicuramente, difficile, ma con una prerogativa & …









