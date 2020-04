La sanificazione delle strade procede oggi e domani, ecco l’elenco delle vie interessate

L’assessore all’ambiente Irene Barresi comunica che anche oggi e domani proseguirà la disinfezione delle strade cittadine. Oggi, venerdì 10 aprile, dalle ore 14 :00 alle ore 20:00, continueranno le operazioni di disinfezione delle strade cittadine del territorio comunale di Castelvetrano, per completare la disinfezione della zona di via Pastrengo e strade limitrofe. Domani, Sabato 11 aprile, sempre dalle ore 14 :00 alle ore 20:00, si procederà a completare la disinfezione dell’area nord: zona di via Catullo e strade limitrofe, zona tra via delle Due Sicilie e via Edmondo de Amicis. Ribadiamo per una migliore salvaguardia e tutela dell’igiene e salute pubblica il prodotto impiegato è un presidio medico chirurgico adatto alla disinfettazione e alla detersione di strade e marciapiedi, al trattamento di superfici e pavimenti, cosa che garantisce un’igiene superiore del territorio. E’ conforme e consentito dalla normativa vigente, ma è opportuno a …









