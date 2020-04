La peste: qual è la paura più terribile?

“La paura più terribile?

Che la peste può venire

e andarsene senza che

il cuore dell’uomo ne sia

modificato”

A. Camus – La peste

“Oggi abbiamo l’occasione di riflettere su che cosa conta e su che cosa passa.

Su che cosa è la nostra vita. Su che cosa abbiamo combinato all’ambiente e ai miliardi di poveri dell’intero pianeta. Nell’isolamento, meditiamo su noi stessi e sul mondo. Sul nostro affannato ma radicato individualismo che ci impedisce di capire che ci si salva, se ci si salva, tutti insieme. Siamo stati presi all’improvviso da una tempesta furiosa, ne usciremo insieme, per cambiare però, per trovare nuovi modi di stare al mondo”.

Queste le parole del Papa: non solo di consolazione, dunque, ma di stimolo al cambiamento. Certo, verrà il tempo di …









