EMERGENZA COVID-19 I PESCATORI INSIEME ALLA GUARDIA COSTIERA DONANO 700 KG. DI PRODOTTO ITTICO

QUESTA MATTINA SI E’ SVOLTA L’INIZIATIVA, PROMOSSA DALLA DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO E DAGLI UFFICI DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI, CONDIVISA DA PESCATORI E AZIENDE LOCALI, CHE HA VISTO LA CONSEGNA DI CIRCA 700 KG. DI PRODOTTO ITTICO A FAMIGLIE BISOGNOSE.

IN PARTICOLARE, I MILITARI DELLA GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI, IN COLLABORAZIONE CON LA LOCALE MARINERIA, HANNO CONSEGNATO CIRCA 300 KG. DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI A 6 PARROCCHIE DELLA DIOCESI DI TRAPANI OLTRE CHE A 40 FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO DI EMERGENZA DA COVID -19, ALLO SCOPO DI ALLEVIARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE ATTUALI CONDIZIONI DI DISAGIO.

LA CONSEGNA DEL PESCATO E’ STATA EFFETTUATA DAI MILITARI DELLA GUARDIA COSTIERA DIRETTAMENTE NELLE ABITAZIONI DI 40 FAMIGLIE BISOGNOSE INDICATE DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI E PRESSO LE PARROCCHIE DELLA LOCALE DIOCESI, CHE PROVVEDERANNO, …









