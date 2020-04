Emergenza Coronavirus, rischio di aumenti dei prezzi e di sciacallaggio. Auspicabile appello dell’Amministrazione…

In questi giorni molto difficili a causa del’emergenza Coronavirus da un lato si assiste alla complessa situazione sanitaria con medici, infermieri e volontari impegnati in prima linea ad assistere e curare i contagiati da covid-19 ricoverati negli ospedali . Dall’altra si assiste al “contagio economico”, ci riferiamo agli effetti dell’emergenza sul lavoro e sui redditi delle famiglie, a seguito delle disposizioni governative volte a prevenire il contagio da covid-19, visto che da un mese di fatto è stato si registra la sospensione di molte professioni e la restrizione, per tempo e modalità, di altre.

Gli effetti economici dell’emergenza Coronavirus si fanno sentire, e molto, sul portafoglio di molti cittadini, alcuni dei quali, avendo reddito non superante le 400 euro, usufruiranno di contributo in buoni spesa, e altri, il cui reddito supera le 400 euro, impossibilitati ad esercitare il loro lavoro ma …









