Diminuisce la pressione negli ospedali ma salgono i contagiati. Eurogruppo trova l’accordo

Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali anche se sono tornati a risalire i contagiati da Coronavirus in Italia. Sono 1.615 quelli registati ieri, mercoledì l’incremento era stato di 1.195. Sono complessivamente 96.877 i malati di coronavirus.

Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno. Di questi, 1.236 sono in Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri.

I DATI – Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono poi ricoverati con sintomi – 86 in meno rispetto a ieri – e 64.873 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 18.279 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 610. Mercoledì l’aumento era stato di 542.

Per quel che rigiarda i guarditi, sono 28.470 Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.979 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 2.099.









