[Covid-19] Il Gruppo CDS S.P.A. dona 500 buoni spesa al Comune di Mazara

«Stamattina il Gruppo CDS ha consegnato 500 buoni spesa del valore di 20 euro ciascuno, per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. I buoni, che verranno utilizzati nell’ambito della Campagna di aiuti messa in campo dalla protezione civile, potranno essere utilizzati nella sede del Supermercato il Centesimo».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’incontro avuto stamattina al Palazzo comunale con il responsabile del Gruppo CDS Marco Licari e l’ingegnere Anna Giordano (Nella foto: da sx Salvatore Quinci, Marco Licari e Anna Giordano).

