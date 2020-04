Coronavirus. Palmeri (M5S): “Regione faccia chiarezza su Unità Speciali di Continuità”

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Valentina Palmeri con una interrogazione urgente ed una nota chiede al presidente della Regione Siciliana e all’assessore alla Salute, l’effettivo stato di attuazione dell’assistenza sanitaria diffusa attraverso la continuità assistenziale.

“Mai come in questo periodo, l’assistenza sanitaria diffusa sul territorio attraverso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale risulta essenziale. In diverse regioni italiane . si legge nella nota – dove i modelli sanitari possono essere definiti evoluti come in Emilia Romagna, si tratta di uno strumento ormai fondamentale sia per un risparmio sulla spesa sia per minimizzare i rischi di diffusione della pandemia. La Regione Siciliana faccia chiarezza sullo stato d’attuazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, è necessario che si istituiscano in maniera omogenea sull’intero territorio regionale”.

“Con …









