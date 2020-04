Coronavirus, il matrimonio “di guerra” per i medici Raul e Monica

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha unito in matrimonio Raul Polo, 48 anni, e Monica Balugani, 35, entrambi medici che lavorano in reparti Covid-19, lui all’ospedale Maggiore di Parma, lei in quello di Reggio Emilia.

Si sono voluti sposare per tutelare i due figli di tre e due anni

. «È un matrimonio in tempo di guerra», hanno spiegato.

La cerimonia si è tenuta in Comune a porte chiuse. Presenti solo i due figli e i due testimoni di legge.

Come ha rivelato il primo cittadino di Parma, la decisione di unirsi in matrimonio non è stata un vero e proprio desiderio, ma una necessità: «Il loro mestiere è ad alto rischio, e mi hanno chiesto di essere uniti nell’amore per tutelare la vita dei loro figli nel caso il futuro si rivelasse infausto. Ma io non lo voglio pensare nemmeno per un attimo».

